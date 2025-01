Die Dessauer Goethefreunde bringen auch in ihrem Jubiläumsjahr mit einem vielfältigen Programm den Dichterfürsten nahe. Was Goethe und das Bauhaus gemeinsam haben.

Dessau/MZ. - Auch eine Hundertjährige kann Anziehungskraft haben, mit dem, was sie zu erzählen hat und auch wie sie das tut. Die Anhaltische Goethegesellschaft stellt dies mit ihrem jährlichen Programmangebot unter Beweis. In seiner Vielfalt und thematischen Bandbreite locken die Veranstaltungen jeweils um die 80 Besucher an. Am 17. Februar wird die Anhaltische Goethegesellschaft 100 Jahre alt.