Dessaus Biker geben Gas für neue Kletterburg in Roßlauer Grundschule

Roßlau/MZ - Die schweren Maschinen und Männer in Leder sind die Stars auf dem Schulhof in der Waldstraße. Und einmal in den Sattel der parkenden großen Motorräder gehoben zu werden und dann sogar noch die Hupe drücken zu dürfen - einfach das Größte für die Jungen und Mädchen.

Staffelstab für Aktionsjahr 2022 der Initiative „Biker mit Herz für Kinder“ übergeben

Die Dessauer Initiative „Biker mit Herz für Kinder“ startet ihr siebtes Aktionsjahr mit der formgerechten Übergabe des Staffelstabes. Und kommt 2022 dafür an das Ufer der Rossel im nördlichen Stadtteil. Hier reicht Andrea Scheffler, Leiterin der Regenbogenschule in Dessau, den glänzenden Stab weiter an Katrin Stolle, Schulleiterin der Roßlauer Grundschule Waldstraße. Für einen neuen Spielplatz an der Sonderschule in Dessau hatten die Biker im Projektjahr 2021 mit verschiedenen Aktionen 30.000 Euro sammeln können. „Nun wird am nächsten Montag mit den Erdarbeiten begonnen und am 4. April sollen die Spielgeräte angeliefert werden“, hofft Andrea Scheffler im Mai mit der Fertigstellung und Einweihung des Platzes in Dessau-Nord.

Voller Hoffnung, dass sich das Erfolgsmodell der Dessauer Biker auch in Roßlau fortsetzt, ist Katrin Stolle. Eine neue Spielburg mit Hängematte und Kletterwand, mit Balkon und Turm soll am Platz des bisherigen großen Sandkastens entstehen. Hier gab es bis 2019 bereits einmal eine Kletterburg aus Holz, die baufällig und unsicher geworden war und abgerissen wurde. Der Sandplatz ist groß, aber trist. „Aber die Kinder wollen hier Action, Bewegung und Spielgeräte. Als wir hörten, dass die Biker diesmal uns finanziell unterstützen wollten, haben die Kinder ihre Wünsche und Ideen gleich geäußert, gebastelt und gezeichnet“, bekam Katrin Stolle prompt eine kleine Wunsch-Galerie geliefert.

Fleißig sammeln auch unter Corona-Bedingungen: 30.000 Euro als erklärtes Ziel

„Es sollten für dieses Projekt schon wieder 30.000 Euro werden“, hat Biker-Sprecher Karl-Heinz Richter Erfahrung und in den bisherigen Spenden-Jahrgängen auch schon ein paar Spielplätze von der Idee bis zur Einweihung begleitet. „Die Geräte werden immer teurer.“ In diesen Dimensionen denkt Bernd Möhring noch nicht. Der Vereinsvorsitzende der „Freunde der Grundschule Waldstraße“ wäre schon sehr glücklich, wenn der Betrag fünfstellig würde. „Ab da kann man etwas Ordentliches bauen. Darüber ist Luxus.“

Das Spendenkonto ist nicht mehr leer, 2.500 Euro sind inzwischen schon drauf. „Wir sammeln überall, wo es uns unter den Einschränkungen von Corona-Bedingungen möglich ist. Und im Herbst gibt es die Ausfahrt vom Flugplatz und das Benefizkonzert im Golfpark“ , kündigt Richter an.