Dessauerinnen nähen besondere Herzen zum Festhalten

Der Patchwork- und Kreativzirkel übergibt 100 selbstgenähte Herzen ans Brustkrebszentrum des Städtischen Klinikums. Was es damit auf sich hat.

Dessau/MZ - Viele fleißige Hände schaffen der Arbeit ein Ende. In diesem Fall zupfen die Frauen des Patchwork- und Nähzirkels im Dessauer Krötenhof bei ihrem wöchentlichen Treffen am Montag dieser Woche Stopfwolle, um diese in Kissen zu füllen. Diese Kissen sind nicht irgendwelche, sie tragen eine Herzform, haben ungewöhnliche „Ohren“. Die aus reiner Baumwolle bestehenden Herzen haben eigentlich einen traurigen wie ermunternden und praktischen Hintergrund. Seit zehn Jahren nähen Kreative aus der Stadt im Krötenhof Herzkissen für das Dessauer Brustkrebszentrum - früher war das im Diakonissenkrankenhaus angesiedelt - und wurde allen Patientinnen nach einer Brustkrebs-OP übergeben.