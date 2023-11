Dessau/MZ. - „Schöööne Arme machen, die Füße durchstrecken, so ist gut.“ Obwohl lockere Popmusik aus dem Lautsprecher kommt, ist die Konzentration bei den sieben Kindern und Jugendlichen spürbar. Es ist Donnerstagabend, die Sonne ist schon lange untergegangen, aber im großen Sportraum des „Sport- und Kurshauses Kurt Elster“ in der Wallstraße brennt noch Licht.

Trainiert wird in drei Altersgruppen

Von 17 bis 20 Uhr trainieren hier, auf drei Altersgruppen aufgeteilt, die Mitglieder des Tanzvereins „Sunshine e.V.“ „Die Jüngsten sind zwischen fünf und acht Jahre alt, die mittlere Gruppe zwischen neun und zwölf“, sagt Daniela Kleßen, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Theoretisch gibt es für die älteste Gruppe kein Höchstalter, „aber durch ein Studium oder einen Umzug verlassen uns die Älteren leider regelmäßig“, sagt Kleßen. Einige Tänzerinnen wechseln auch von der Bühnenmitte an den Rand und werden Trainerin.

Das Training findet im SPUK-Haus in der Wallstraße statt. Foto: Oliver Müller-Lorey

„Allerdings trainieren wir nicht für Wettkämpfe und nehmen auch an keinen teil. Bei uns steht der Spaß im Vordergrund“, sagt die stellvertretende Vorsitzende. Einen der größten Auftritte hatte die Tanzgruppe in diesem Jahr bei der Tanzgala am Anhaltischen Theater. Aber auch auf Stadtfesten sind die Tänzerinnen - in der Jugendgruppe ist zum Bedauern der Trainer nur ein Junge dabei - zu sehen. Besonders ans Herz gehen Aufführungen in Seniorenheimen, die Sunshine ebenfalls regelmäßig veranstaltet. Für die alten Bewohner sind die Kinder und Jugendlichen mit ihren bunten Kostümen und der fröhlichen Musik eine willkommene Abwechslung.

Breites Reparoire an Tänzen

Am eindrucksvollsten sei aber kürzlich die Gala im Theater gewesen, wo hunderte Zuschauer im großen Saal zugesehen hätten. „Ein Jahr hat die Vorbereitung auf die Tanzgala im Theater gedauert“, sagt Monique Thel, die Haupttrainerin. Warum so lange? Die Kinder und Jugendlichen müssen nicht nur eine gute Kondition haben und die Bewegungen korrekt ausführen, sondern sich auch alle Schritte merken. Stets sechs bis zehn unterschiedliche Tänze umfasst das Repertoire, von Show- und Trachtentänzen bis zu modernen und Thementänzen. Die Kleinen fangen mit Kindertänzen an, die weniger komplex und einfacher zu merken sind, bevor sie sich bei den Älteren die Schritte abgucken. Bei der Auswahl lassen sich die Trainer immer etwas Neues einfallen. Sehr beliebt ist derzeit ein Tanz zur Netflix-Serie „Wednesday“.

Obwohl der Verein bereits im April sein 25-jähriges Bestehen hatte, wird erst in den kommenden Tagen gefeiert. Am 24. November wird zusammen mit den Familienmitgliedern und einigen inzwischen über 80-jährigen Gründungsmitgliedern, die 1998 den Verein auf die Beine stellten, gefeiert. Die Wurzeln reichen aber bis in die 1980er Jahre zurück. Noch heute werden einige handgenähten Kostüme aus dieser Anfangszeit genutzt. Die Tradition zu bewahren ist ein wichtiges Ziel des Vereins.

Dass Training und Auftritte dennoch alles andere als altmodisch sind, können Besucher jeden Donnerstag selbst sehen. Der Verein bietet zwei kostenlose Schnuppertrainings am jeweils ersten Donnerstag im Monat an. Kostüme werden vom Verein gestellt, Tanzschuhe, die es schon ab zehn Euro zu kaufen gibt, sollte jeder selbst mitbringen. Für den Anfang tun es aber auch Turnschuhe mit heller Sohle.