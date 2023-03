Ohne Umzug aber dafür mit zahlreichen Bühnen und Ständen feiert Dessau sich Ende Juni selbst. Was die Organisatoren geplant haben und Vereine von der neuen Form profitieren könnten.

Auch in diesem Jahr wird vor dem Johannbau wieder ein Rummel aufgebaut, so wie hier im Jahr 2018. Dennoch ändert sich vieles beim Stadtfest.

Dessau/MZ - Weniger historische Kulisse, dafür mehr Bühnenprogramm, Mitmachstände und ein Programm fürs junge Publikum: So wird sich das Dessauer Stadtfest als Nachfolger des ehemaligen Leopoldfestes in diesem Sommer präsentieren. Am Donnerstag stellten die Organisatoren ihre Pläne für die größte Party der Stadt vor, die vom 30. Juni bis zum 2. Juli dieses Jahres steigt.