Streit um Asylverfahren Dessauer Sozialamt streicht junger Mutter aus dem Sudan alle Leistungen - Stadt verteidigt Vorgehen

In Dessau-Roßlau wurden einer 24-jährigen Mutter, die aus dem Sudan geflohen ist, die Sozialleistungen gestrichen. Warum die Stadtverwaltung so vorgeht. Was die Hintergründe sind.