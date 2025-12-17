Paul Nolte will Liste mit Beschlüssen vorgelegt bekommen Dessauer Linken-Stadtrat droht mit Klage gegen Stadt - Sein Beschluss ist seit Monaten nicht umgesetzt

Bereits im März hat der Hauptausschuss der Stadt Dessau-Roßlau die Verwaltung verpflichtet, eine sogenannte Beschlusskontrolle zu erstellen. In der Liste sollen alle Entscheidungen des Stadtrates übersichtlich gebündelt werden. Doch die liegt immer noch nicht vor. Nun droht ein Stadtrat mit juristischen Konsequenzen.