Seit 30 Jahren verfällt der ehemalige Vergnügungstempel Kristallpalast in der Dessauer Innenstadt. Nun hat er einen neuen Eigentümer. Die Verwaltung setzt auf ihn. Das Freie-Bürger-Forum hat eine Alternative vorgeschlagen. Wie die angekommen ist und wie es nun weitergeht.

Innenstadtentwicklung in Dessau

Dessau/MZ. - Neue Bewegung in Sachen Kristallpalast. Der hat einen neuen Eigentümer - nicht zum ersten Mal in den vergangenen 30 Jahren. Doch das Gebäude in der Dessauer Innenstadt verfällt immer mehr.