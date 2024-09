Dessau-Rosslau/MZ. - Am Ende fließt das kühle Blonde durch die Kehlen. Erst will es nicht so laufen aus dem Fass, das frisch angestochen wird am Freitagmittag auf dem Dessauer Marktplatz, wo die Kreishandwerkerschaft zu ihrem traditionellen Brunnenfest am Handwerkerbrunnen eingeladen hat. „Hast Du das spendiert“, wird manch einer der Umstehenden feixend gefragt. Doch dann läuft’s.

