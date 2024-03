Dessauer Häuserbuch ist erschienen - Willy-Lohmann-Straße rückt in den Mittelpunkt

Dessau/MZ. - Die neue Ausgabe des Dessauer Häuserbuchs ist jetzt erhältlich. Die 344-seitige, reich bebilderte Publikation widmet sich vornehmlich der Bismarckstraße, die im Jahr 1947 in Willy-Lohmann-Straße umbenannt wurde.

Günter Ziegler und Kathleen Neubert haben mit Akribie und fundiertem Hintergrundwissen eine Straße untersucht, die einst geprägt war von privaten Villen, Industriebauten, dem Kaufhaus Werwick, Verwaltungsgebäuden und Mehrfamilienhäusern. Ein Highlight der Straße war die Wollgarnspinnerei, eine der ersten industriellen Großbetriebe in Dessau, dessen Gebäude später unter anderem durch das der Industrie- und Handelskammer ersetzt wurde.

In der Bismarckstraße befand sich auch das Gebäude der Freimaurerloge Esiko, das während des Zweiten Weltkriegs schwer beschädigt und später durch das Haus des Handwerks ersetzt wurde. Ebenfalls von historischer Bedeutung ist das Gebäude des Herzoglichen Amts- und Landgerichts aus dem Jahr 1886 mit dem angeschlossenen Gerichtsgefängnis.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Wiederaufbau in den 1950er Jahren ging die historische Bebauung der Bismarckstraße fast vollständig verloren. Einzig das ehemalige Amts- und Landgericht sowie das Behördenhaus II blieben weitgehend erhalten und wurden umfunktioniert. In den Jahren 1994 bis 1996 wurden große Teile der Straße zum neuen Justizzentrum umgestaltet. Das Y-Haus in der Willy-Lohmann-Straße 26 gilt heute als Denkmal der DDR-Nachkriegsmoderne.

Das Buch ist für 21,90 Euro im Museum für Stadtgeschichte Dessau sowie im Buchhandel erhältlich.