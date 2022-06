Dessauer Handwerker kritisieren Russland-Sanktionen und wollen „Politiker zur Rechenschaft ziehen“

Dessau-Roßlau/MZ - Ein Brief hochrangiger Dessau-Roßlauer Handwerker, darunter dem Kreishandwerksmeister Karl Krökel sowie mehrerer Obermeister sorgt derzeit in Dessau-Roßlau für Wirbel. In dem Schreiben, das die Obermeister der Kfz-, Sanitär-, Maler- und Friseurinnung unterzeichnet haben, fordern die Handwerker ein Ende der Sanktionen gegen Russland und ein Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine.

