Dessauer Firma Saxon Junkalor hat mit seinen Messinstrumenten Chance auf den großen Durchbruch

Dessau/MZ - Der schwarze Kasten ist nur halb so groß wie ein handelsüblicher Computer, hat vorne ein Display und wenige Knöpfe, auf dem Deckel einen Griff zum Hochheben. Spektakulär sieht das Gerät zum Messen von Feinstaubpartikeln in Diesel-Abgasen nicht gerade aus, und doch könnte es einem Dessauer Mittelstandsunternehmen in den kommenden Monaten und Jahren einen nie dagewesenen Erfolg einbringen. Wegen neuer Abgas-Normen, die womöglich bald in der ganzen EU eingeführt werden, winken der Firma Aufträge in Millionenhöhe.