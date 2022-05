Dessauer Feuerwehr löscht Brand in Randelstraße - Wohnung brennt komplett aus

Die Feuerwehr war am Mittwoch in der Randelstraße gefordert.

Dessau/MZ - Die Feuerwehr der Stadt Dessau-Roßlau ist am Mittwoch zu einem Wohnungsbrand in der Randelstraße gerufen worden, bei der eine Wohnung komplett ausgebrannt ist. Personen kamen nicht zu Schaden.

Trupp mit Atemschutz im Einsatz

Die Einsatzkräfte waren um 11.45 Uhr alarmiert worden und hatten bereits auf der Anfahrt dichten schwarzen Qualm erkannt. Ein Trupp ging mit Atemschutz ins Gebäude, die übrigen Einsatzkräfte brachten eine Drehleiter in Stellung. Die Wohnung stand komplett in Flammen, das Treppenhaus war verraucht. Personen befanden sich jedoch nicht mehr im Gefahrenbereich, so dass sich die Einsatzkräfte auf das Löschen konzentrieren konnten.

Mit Wasser, Löschschaum und einem Lüfter gelang es schließlich, die Wohnungen von Flammen und Rauch zu befreien. Eine halbe Stunde nach Ankunft meldete die Einsatzleitung: Feuer aus. Anschließend waren noch einige Nachlöscharbeiten nötig. Die Wohnung ist unbewohnbar.

Schaden beträgt mindestens 40.000 Euro

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwilligen Feuerwehren Dessau-Süd, Waldersee und Roßlau mit acht Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften sowie die Polizei mit vier Beamten und zwei Fahrzeugen. Dazu der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften, die nicht zum Einsatz kamen.

Der Gesamtschaden wird auf mindestens 40.000 Euro geschätzt, die Brandursache ist noch unklar.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Sie stellt nun Brandursachenermittlungen an.