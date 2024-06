Die 13. Auflage der Dessauer Boxnacht steht am Sonnabend, 22. Juni, im Paul-Greifzu-Stadion auf dem Programm. Zahlreiche Fans aus der Region werden dazu erwartet. Worauf die sich freuen können.

Enrico Schnurre (M.) mit Kim Wendler (l., PSV 90) und Michelle Schöne (Sportschule Winkler Bernburg), die anlässlich der diesjährigen Dessauer Boxnacht am 22. Juni im Greifzu-Stadion einen Kampf um die Deutsche Meisterschaft der World Boxing Union (WBU) im Semipro Mittelgewicht der Frauen bestreiten.

Dessau/MZ. - Hochklassige Kämpfe und soziales Engagement, für die Organisatoren der Dessauer Boxnacht ist beides wichtig. Die 13. Auflage der Traditionsveranstaltung findet am 22. Juni im Paul-Greifzu-Stadion statt. Über den aktuellen Stand der Vorbereitung wurde am Donnerstag informiert. „Wir freuen uns riesig auf die Boxnacht und können es kaum erwarten“, so Enrico Schnurre, Leiter der Dessauer Boxnacht und Boxtrainer beim PSV 90 Dessau.