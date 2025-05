Am Samstag wurde die Saison der Stadtrundfahrten der Nahverkehrsfreunde Dessau eröffnet. Welche Neuerungen es gibt und wie sich das Angebot in den letzten zehn Jahren verändert hat.

Stadtrundfahrten in Dessau

Dessau/MZ. - Kurz guckte Dirk Edelmann, Vorsitzender der Nahverkehrsfreunde Dessau, am vergangenen Samstagmittag etwas verwirrt aus dem Fenster, als der Doppeldeckerbus vom Kreisverkehr in die Kühnauer Straße abbog. Dann richtete er seine Worte über das Mikrofon an den Fahrer: „Wo bringst du uns denn hin, Markus?“