Umleitung ausgeschildert Dessau-Roßlaus Tiefbauamt baut in Mosigkau: Anhalter Straße bis Anfang September gesperrt

Ab Montag, 19. August, werden im Auftrag des Tiefbauamtes der Stadt Dessau-Roßlau Arbeiten am Natursteinpflaster in der Anhalter Straße durchgeführt. Was die Folgen sind.