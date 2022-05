Dessau-Roßlauer können ab Montag 9-Euro-Ticket kaufen - Wo es den Fahrschein geben wird

Das von der Bundesregierung geplante Nahverkehrsticket für neun Euro geht am 23. Mai in den Vorverkauf. An Kunden haben die Verkehrsbetriebe eine Bitte.

Dessau-Roßlau/MZ - Bahnpendler, Urlauber und Abenteurer haben diesen Tag herbeigesehnt: Am Montag, dem 23. Mai, beginnt in den meisten deutschen Städten und an den Automaten und Verkaufsstellen der Deutschen Bahn der Verkauf des 9-Euro-Tickets. Auch in Dessau-Roßlau können sich Kunden ab diesem Tag voraussichtlich die stark vergünstigte Fahrkarte für den Nahverkehr in ganz Deutschland kaufen.

Am Automaten, Schalter und beim Busfahrer

Wie der Sprecher der Dessauer Verkehrsgesellschaft (DVG), Christian Mattke, sagte, wird das Ticket ab dem 23. Mai in den Vorverkauf gehen. „Erhältlich sein wird das Ticket an den Automaten der Dessauer Verkehrs GmbH, in unseren Bussen sowie in der Mobilitätszentrale im Hauptbahnhof.“ Die Abo-Kunden der DVG würden direkt informiert, hier werde das Lastschriftverfahren für die Monate Juni, Juli, August automatisch auf den reduzierten Betrag umgestellt. Voraussetzung ist jedoch, dass Bundestag und Bundesrat dem Ticket noch zustimmen. Zuletzt hatte Bayern mit einer Blockade gedroht, sollte sich der Bund nicht stärker an den Kosten beteiligen.

Wo das Ticket gekauft wird, ist egal

Egal wo das Ticket gekauft wird, es wird in allen Bussen, Bahnen und Nahverkehrszügen in Deutschland anerkannt. Kunden können es also auch beim Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) kaufen. Er bedient normalerweise nur die Züge in und rund um Dessau-Roßlau, was für das deutschlandweite Ticket aber keine Rolle spielt.

MDV-Sprecherin Juliane Vettermann sagte der MZ, man sei gut vorbereitet und freue sich auf den Verkaufsstart des Tickets. „ Wir begrüßen es und denken, es ist eine gute Möglichkeit, Fahrgäste, die wir in der Corona-Pandemie als Kunden verloren zu haben, wieder an Bord zu holen.“

Möglichst per App zahlen

Sie bittet Kunden aber, möglichst per App oder beim Personal das Ticket zu kaufen. Weil deutschlandweit -zig tausende Automaten auf einmal umgestellt werden müssen, könnte es zu Wartezeiten und Problemen kommen. Mit dem Kauf, etwa über die MDV-App „Moovme“ sei man auf der sicheren Seite.

Der MDV hat eine Website mit Antworten zu vielen Fragen über das 9-Euro-Ticket erstellt. Die Adresse lautet: www.1ticket.de