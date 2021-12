Dessau-Roßlauer Gastronomen decken Silvester den Tisch und holen sogar Brettspiele raus

Dessau-Rosslau/MZ - Der Jahreswechsel steht vor der Tür - und will gefeiert werden. Eigentlich. Doch die Corona-Pandemie macht auch die Partypläne am letzten Abend des Jahres zunichte. Die aktuelle Eindämmungsverordnung verbietet öffentliche Tanzveranstaltungen.

Ob die Türen der Dessau-Roßlauer Lokalitäten nun am 31. Dezember ganz geschlossen bleiben, fragte die MZ bei einigen nach.

Brauhaus „Zum Alten Dessauer“:

„Wir hatten eine Party unter 2G-plus geplant, mit Drei-Gänge-Menü und DJ“, berichtet Wirt Ronny Beckmann. 120 Reservierungen lagen vor. Alles lief bestens bis zur Ministerpräsidentenkonferenz, die Tanzveranstaltungen verboten habe. „Wir mussten zurückrudern und das Geld zurückzahlen an die Gäste, die schon Karten gekauft hatten.“ Geschlossen bleiben die Türen des Gasthauses in der langen Gasse am letzten Tag des Jahres aber dennoch nicht. „Wir bieten Mittagstisch und Abendessen bis 21 Uhr, brauhaustypisch gemütlich, aber eben glanzlos“. Große Tischgesellschaften erwartet Beckmann dabei nicht. „Die Gruppen oder Familien, die zu uns kommen, sind äußerst selten mehr als zehn Personen stark.“

„Grüner Baum“ Kochstedt:

Im „Grünen Baum“ bleiben die Lichter zu Silvester aus. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, sagte Andreas Schmidt. „Aber die Leute, die kommen wollten, wollten auch tanzen.“ Und genau das ist laut den Corona-Verordnungen nicht möglich. Deshalb wurde der DJ abbestellt und die Gäste, die vorbestellt hatten, wurden schweren Herzens über den Ausfall der Silvester-Party informiert.

Bistro „Merci“:

Christine Döring und ihr Team laden zu einem festlichen Essen zum Jahreswechsel. Ab 18 Uhr öffnet sich die Tür. „Das machen wir schon seit Jahren so“, erzählt die Inhaberin. Viele Dessauer wollten vor oder nach dem Theaterbesuch essen gehen oder den Abend gemütlich im Restaurant verbringen. „Darauf haben wir uns eingestellt“, sagt Christine Döring. Geplant sei natürlich auch ein Glas Sekt zu Mitternacht. „Wenn wir das dürfen, machen wir das. Das kläre ich gerade.“ Etliche Bestellungen sind schon notiert, einige Plätze noch zu haben. Aber bitte mit Reservierung. Wer möchte, kann auch am Neujahrstag das „Merci“ besuchen. Es gibt traditionell Karpfen.

„Restaurant unterm Eichenkranz“, Meinsdorf:

Am heutigen Donnerstag schließt sich für dieses Jahr die Tür zum Traditionsgasthaus auf dem Meinsdorfer Lindenplatz. „Von 11.30 bis 22 Uhr haben wir ein letztes Mal geöffnet“, sagt Gastwirt Tobias Göbel. Silvester und Neujahr bleibt das Restaurant geschlossen. Die Räumlichkeiten mit maximal 45 Sitzplätzen lassen unter aktuell geltenden Corona-Verordnungen keine großen Silvesterrunden mit ausreichendem Abstand zu. „Da lassen wir sicherheitshalber lieber zu“, so Göbel. Dafür aber startet das Geschäftsjahr 2022 im „Restaurant unterm Eichenkranz“ regulär am 2. Januar. Am Sonntag ab 11.30 Uhr mit dem Mittagessen.

Golfpark:

Dessaus größtes Veranstaltungszentrum hatte schon im Sommer einem großen Silvesterball eine Absage erteilt. Dabei hatte es so viele Anfragen wie nie gegeben. „Wir wollten nicht planen und dann wieder absagen müssen“, begründet Veranstaltungsleiterin Luisa Blabusch diese Entscheidung. Am Ende hat die Coronalage ihr recht gegeben. Geschlossen bleibt der Golfpark aber am Silvesterabend nicht. „Es wird ein ruhiger Abend mit einem schönen Menü und dem guten alten Tischfeuerwerk“, erzählt Blabusch. „Wer reinfeiern möchte, kann das gerne tun, ein Feuerwerk des Hauses wird es aber nicht geben.“ Einige wenige freie Tische warten noch auf Gäste.

Lokheim:

Im „Lokheim“ im Dietrichshain werden Andreas und Kathi Mülder für den Silvesterabend Plan C umsetzen. Die große Tanzparty mit Livemusik verhagelte ihnen die jüngste Eindämmungsverordnung, die Tanzveranstaltungen untersagt. Plan B sollte ein Galaabend werden, doch der war angesichts der 2G- oder 2G-plus-Regelung schwierig umzusetzen. „Nun machen wir einen Silvesterabend ganz anderer Art, laden zum Essen à la carte und zu Gesellschaftsspielen ein“, berichtet Andreas Mülder. Wer möchte, könne gerne bis Mitternacht bleiben und bei ihnen auf das neue Jahr anstoßen. „Das wird dann hoffentlich für uns Gastronomen ein besseres als 2021, wo wir unsere Ideen und Pläne auch umsetzen können“, so der Gastronom aus dem Dessauer Süden.

Hotel „Radisson Blu“:

Kein rauschender Silvesterball, kein Feuerwerk. Auch im Hotel Radisson Blu „Fürst Leopold“ geht es Silvester 2021 ruhig zu. Das Restaurant werde bis 22 Uhr geöffnet haben und Speisen à la carte anbieten, sagt Hotelchefin Claudia Schwalenberg. Das wurde bereits Weihnachten so gemacht und von den Gästen dankend angenommen. Die Entscheidung keine Silvesterveranstaltung durchzuführen, wurde bereits im Mai/Juni getroffen. „In der Hotellerie gibt es langfristige Planungen und Verträge“, erklärt sie. Doch eine vertragliche Bindung etwa mit Bands oder Feuerwerkern einzugehen, wäre viel zu riskant gewesen. „Für uns war es logisch, dass sich im Herbst eine neue Coronawelle aufbauen wird. Unklar aber war, welche Einschränkungen wir dann hinnehmen müssen.“ Nun sieht sich die Hoteldirektorin mit der Entscheidung bestätigt und hofft auf Silvester 2022.

Gaststätte Ramontics/ „Zur Erholung“ Roßlau:

Die beiden beliebten Treffpunkte in der Roßlauer Altstadt bleiben über den Jahreswechsel geschlossen. „Wir sind vom 30. Dezember bis 13. Januar in der Winterpause“, sagt Renée Butzmann, der den Schlüssel im Lokal in der Goethestraße umgedreht hat. In der Elbstraße hatte das Gasthaus „Ramontic“ von Ramona Bößler noch an den drei Weihnachtstagen vom Heiligabend bis 26. Dezember Gäste bewirtet. Jetzt ist Pause bis zum 4. Januar.

Teehäuschen Dessau:

Voll auf Silvesterbesucher eingestellt hat sich das Team vom Teehäuschen im Dessauer Stadtpark um Inhaber Vasileios Bouloumpasis. Mediterrane Küche gibt es im Restaurant, wo sich neben dem Bauhausmuseum Tradition und Moderne begegnen. Das Teehäuschen hat Silvester von 11.30 bis 22 Uhr geöffnet und bietet seinen Gästen À-la-carte-Gerichte. Neujahr bleibt das Haus geschlossen.