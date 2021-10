Dessau-Roßlau verliert über 500 Einwohner - Einwohnerzahl sinkt unter 79.000

Dessau-Roßlau/MZ/SB - Die Stadt Dessau-Roßlau verliert weiter an Einwohner. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt in dieser Woche vorgelegt hat. Zum 30. Juni 2021 zählte das kreisfreie Oberzentrum 78.806 Einwohner, das sind 548 weniger als zum Jahresanfang.

Differenz von Geburten und Todesfällen als Ursache

Das Minus von 0,7 Prozent ist das höchste im Land. Die Landkreise Anhalt-Bitterfeld, Mansfeld-Südharz und der Salzlandkreis liegen dicht dahinter. Diese drei haben einen Bevölkerungsverlust von 0,6 Prozent zu verzeichnen.

Der Rückgang in Dessau-Roßlau liegt nicht an verstärkten Wegzügen. Die Stadt zählte im ersten Halbjahr 1.120 Zuzügler, im selben Zeitraum verließen 1.127 Personen die Stadt. Das Problem bleibt die Differenz von Geburten und Todesfällen. In der Doppelstadt gab es in den ersten sechs Monaten 258 Neugeborene, im selben Zeitraum starben allerdings auch 786 Menschen.

All das führt zu einem Bevölkerungsrückgang von 548 Einwohnern. Zum Vergleich: Die Landeshauptstadt Magdeburg hat im selben Zeitraum ein leicht höheres Minus von 574 Einwohnern. Bei einer Einwohnerzahl von insgesamt 235.201 zum 30. Juni fällt das aber weniger auf.

Alle Kreise in Sachsen-Anhalt betroffen

Insgesamt zählte das Land Sachsen-Anhalt Ende Juni 2.172.579 Einwohner - ein Minus von 8.105 im ersten Halbjahr. Und das, obwohl 23.575 Personen nach Sachsen-Anhalt zogen und nur 20.148 Personen das Bundesland verließen. Der ermittelte Wanderungsgewinn von 3.427 Personen konnte aber durch das Geburtendefizit nicht kompensiert werden.

Vom Minus betroffen waren alle kreisfreien Städte und Landkreise. Halle, die Landeshauptstadt Magdeburg sowie die Landkreise Börde, Jerichower Land und Saalekreis verzeichneten mit jeweils 0,2 Prozent die geringsten Rückgänge.

Von den 218 Gemeinden Sachsen-Anhalts hatten 48 im ersten Halbjahr Bevölkerungsgewinne. Den prozentual größten Zuwachs (1,6 Prozent) registrierte die Gemeinde Klietz im Landkreis Stendal. In 164 Gemeinden verringerte sich die Einwohnerzahl. Die Gemeinde mit dem größten Bevölkerungsrückgang war Eichstedt im Landkreis Stendal mit 3,3 Prozent.