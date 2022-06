Dessau-Roßlau verbietet Wasserentnahme aus offenen Gewässern - Was eine Umweltexpertin davon hält

Wegen der Trockenheit dürfen Privatleute in Dessau-Roßlau in Kürze kein Wasser mehr aus Seen und Teichen entnehmen. Brunnen scheinen vorerst nicht betroffen zu sein. Ende der Woche will die Stadt die genauen Regeln veröffentlichen.

Dessau-Roßlau/MZ - Die zunehmende Trockenheit in Sachsen-Anhalt hat nun auch Auswirkungen auf Gartenbesitzer in Dessau-Roßlau. In Kürze soll mindestens das Abschöpfen von Wasser aus offenen sogenannten Oberflächengewässern, also etwa Flüssen und Seen, untersagt werden. Ob es noch weitere Einschränkungen geben wird, dazu machte die Stadt keine konkreten Angaben.