In Dessau-Roßlau werden zu wenige Babys geboren um die vielen Sterbefälle auszugleichen. Dafür ziehen mehr Menschen in die Stadt als weg.

Dessau/MZ. - Obwohl deutlich mehr Menschen nach Dessau-Roßlau hin- als Einwohner wegziehen, schrumpft die Stadt weiter. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamtes. In der sogenannten Wanderungsstatistik für das Jahr 2023 sind 3.486 Personen registriert, die aus anderen Landkreisen in Deutschland nach Dessau-Roßlau zogen. Dagegen zogen nur 2.486, also genau 1.000 Menschen weniger, aus Dessau-Roßlau weg.