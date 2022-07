Dessau-Roßlau meldet 566 Corona-Fälle in einer Woche - Inzidenz nähert sich der 600

Dessau-Rosslau/MZ - Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt hat in der vergangenen Woche 566 neue Corona-Fälle verzeichnet. Das hat die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt. Die Woche zuvor waren es 378 Fälle gewesen. Da wurden allerdings wegen Arbeiten am Server am Freitag nur sechs Tage erfasst, dieses Mal flossen acht Tage in die Gesamtübersicht ein.

