Mit 77 Jahren verstorben Sparkassen-Chef, Handball-Präsident, Goethe-Fan: Dessau-Roßlau trauert um Hubert Ernst

Am Himmelfahrttag, am 9. Mai, ist der langjährige Sparkassenvorstand Hubert Ernst im Alter von 77 Jahren gestorben. Er engagierte sich in vielen Bereichen und gestaltete die Stadt entscheidend mit. Ein Nachruf.