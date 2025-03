Dramen in Altenheimen Dessau-Roßlau fünf Jahre nach Corona-Lockdown: Als trotz Tränen die Türen geschlossen blieben

Vor fünf Jahren ging Dessau-Roßlau in den Corona-Lockdown. Die Erinnerungen wirken bis heute. Wie in Roßlau das Pflegeheim an der Rossel dem Virus lange trotzte, was den Bewohnern und Angehörigen alles abverlangt wurde und was man heute anders machen würde.