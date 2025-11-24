Im Umweltbundesamt wurden am vergangenen Freitag Pläne für die Gründung einer Dessau-Roßlauer Stiftung vorgestellt. Welche Erfahrungen es in Halle gibt. Und was das für Dessau-Roßlau heißt.

Dessau-Roßlau diskutiert über eine Bürgerstiftung - Was diese leisten kann und leisten soll

Auf Einladung des „Stadtlabors“ kamen interessierte Dessau-Roßlauer im Umwelbudnesamt zusammen, um sichüber eine Bürgerstiftung zu informieren.

Dessau/MZ. - Dass er sich seit einigen Monaten den Feierabend, manche Nächte und Wochenenden um die Ohren schlägt, ist für Michael Ahlers nicht groß der Rede wert. Schließlich tun es einige andere ihm gleich.