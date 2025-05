In Dessau und Roßlau werden vier „digitale Gästeterminals“ für das Bauhausjubiläum aufgestellt. Außerdem soll eine Werbekampagne mehr Besucher in die Stadt locken.

Dessau-Roßlau/MZ. - Welche Sehenswürdigkeit kann ich mir in den zwei Stunden, bevor mein Zug fährt, noch ansehen? Hat die Wasserburg heute geöffnet? Und bekomme ich noch spontan ein Hotelzimmer, um meinen Aufenthalt zu verlängern? Fragen wie diese sollen Touristen in Dessau-Roßlau noch in diesem Jahr mit Hilfe sogenannter digitaler Gästeterminals beantwortet bekommen.