Gästezahlen steigen wieder Dessau-Roßlau atmet auf - Das schätzen die Touristen an der Doppelstadt

Der Trend geht nach oben. Die Stadtmarketinggesellschaft erwartet Zahlen wie in der Zeit vor Corona. Womit Dessau-Roßlau für Urlauber aus dem In- und Ausland insgesamt punktet und was besonders Familien in der Doppelstadt schätzen.