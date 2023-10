Partner aus Asien Von Dessau nach Japan: Friseurmeister aus Dessau plant Großes in der Haarkosmetikbranche

Gäste aus Japan hatte in dieser Woche der Dessauer Friseur Oliver Heinicke. Diese kamen von der Haarkosmetik-Firma Milbon. Was sie nach Dessau geführt hat. Und was Heinecke mit der japanischen Firma vor hat.