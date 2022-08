Dessau feiert den Gartenreichtag und öffnet auch Schloss Georgium

Dessau/MZ - Feierlaune herrscht am Sonnabend und zum Teil auch am Sonntag im Schloss und Park Georgium. Wenn jährlich am zweiten Sonnabend im August mit dem Gartenreichtag an den Geburtstag von Leopold III. Franz von Anhalt-Dessau erinnert wird, dann laden ganz besondere Veranstaltungen ein, das Gartenreich zu erleben.