Dessau bewirbt sich um Einheitszentrum - Kommt die 200-Millionen-Euro-Ansiedlung?

Nach Magdeburg sowie Halle und Wittenberg bewirbt sich auch Dessau-Roßlau um die 200-Millionen-Investition des Bundes. Das Zentrum, in dem zur Wiedervereinigung und Deutschlands Rolle in einem fortschrittlichen Europa geforscht, getagt und ausgestellt werden soll, wäre ein Motor für die Stadt. Aber die Bewerbung kommt reichlich spät, die Konkurrenz ist groß.

Dessau-Rosslau/MZ - Spät und überraschend will sich nun auch Dessau-Roßlau um den Zuschlag für das geplante „Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ bewerben. Hinter dem sperrigen Namen steckt ein Projekt des Bundes, das in einem der ostdeutschen Bundesländer angesiedelt werden soll. 200 Millionen Euro sollen in ein Zentrum investiert werden, in dem ab 2027 zur deutschen Wiedervereinigung geforscht und ausgestellt wird, in dem Tagungen, Kongresse und Veranstaltungen der gegenseitigen Begegnung stattfinden - kurz ein „Einheitszentrum“. Die Rede ist von einer Million Besucher und einem Budget von mehreren Millionen Euro, die der Bund zahlt - jährlich.