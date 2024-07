Dessau-Rosslau/MZ. - Bereits zum dritten Mal war Sachsen Fernsehen für den Dreh der „Lieblingsorte“ zu Gast in Dessau-Roßlau. Im Auftrag der Stadtmarketinggesellschaft und in Kooperation mit touristischen Partnern produzierte der lokale Sender eine umfassende Reportage, die Dessau-Roßlau und die Region als attraktives Reiseziel und lebenswerte Heimat präsentiert.

Entstanden ist ein etwa 15 bis 20 Minuten langer Beitrag, der am Donnerstag, 4. Juli, um 18 Uhr auf „Sachsen Eins“ Premiere feiert. Danach wird der Kurzfilm wiederholt auf Sachsen Fernsehen in Leipzig, Dresden, Chemnitz, dem Vogtland, der Lausitz und im Elbland ausgestrahlt - und auch erstmals auf den Regionalsendern in Mecklenburg-Vorpommern in Stralsund, auf Rügen, auf Usedom und in Greifswald.

Alle, die diese Sender nicht empfangen, können den Beitrag ab Donnerstagabend in der Mediathek von Sachsen Fernsehen finden unter: www.sachsen-fernsehen.de/lieblingsorte-2.

Der Beitrag zeigt den Zuschauern die Schönheit und Vielfalt der Sehenswürdigkeiten in Dessau-Roßlau und lädt gleichzeitig zu einem Ausflug in die Stadt ein. Zu Wort kommen unter anderem Ruben Rebmann, der Direktor der Anhaltischen Gemäldegalerie Dessau, ein Gondoliere aus dem Dessau-Wörlitzer Gartenreich und Ehrenbürger Dieter Hallervorden.

Bereits vor der Ausstrahlung wird der Beitrag crossmedial über Instagram, Facebook, TikTok, den Radiosender Radio Sachsen Eins Leipzig, im Fahrgast Fernsehen in Dresden, Leipzig und Plauen sowie in den elf Konsum-Märkten in Leipzig als Kurzfilm beworben.