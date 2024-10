Der rollende Giftschrank: Warum ein spezielles „Schadstoffmobil“ auf Tour durch Dessau-Roßlau ist

Dreimal jährlich haben die Dessau-Roßlauer die Möglichkeit, Schadstoffe kostenfrei in ihrer Nachbarschaft abzugeben: beim „Schadstoffmobil“. Was die Idee dahinter ist. Und war die Einwohner dorthin bringen.

Dessau/MZ. - Nur noch an den Farbresten, die zwischen Deckel und Eimer heruntergelaufen sind, ist zu sehen, welche Wandfarbe sich einst in dem Behälter befunden hat. Die Etiketten dagegen sind schon längst ausgeblichen. Drei solcher Eimer stellt ein junger Mann an einem Vormittag in Mosigkau auf die Treppe eines Lastwagens, der in der Mühlenstraße parkt.