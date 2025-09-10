weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Meisterschaft in Stralsund: „Der erste Eindruck ist entscheidend“: Wie ein Desssauer die Meisterschaft der Hobbybrauer erlebte

Meisterschaft in Stralsund „Der erste Eindruck ist entscheidend“: Wie ein Desssauer die Meisterschaft der Hobbybrauer erlebte

Fabian Jäger-Gildemeister aus Dessau hofft auf gute Platzierung bei Meisterschaft. Das Resultat wird ihm erst noch mitgeteilt.

Von Leonie Beer 10.09.2025, 14:00
Stolz präsentiert Fabian Jäger-Gildemeister sein Bier
Stolz präsentiert Fabian Jäger-Gildemeister sein Bier Foto: privat

Dessau/Stralsund/MZ. - Die ersten drei Plätze der Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer wurden vergangenes Wochenende in Stralsund gekürt. Fabian Jäger-Gildemeister, der aus Dessau angetreten war, hat das Siegertreppchen verpasst. Seine genaue Platzierung wird ihm erst in den nächsten Wochen gemeinsam mit dem schriftlichen Feedback mitgeteilt.