Fabian Jäger-Gildemeister aus Dessau hofft auf gute Platzierung bei Meisterschaft. Das Resultat wird ihm erst noch mitgeteilt.

„Der erste Eindruck ist entscheidend“: Wie ein Desssauer die Meisterschaft der Hobbybrauer erlebte

Dessau/Stralsund/MZ. - Die ersten drei Plätze der Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer wurden vergangenes Wochenende in Stralsund gekürt. Fabian Jäger-Gildemeister, der aus Dessau angetreten war, hat das Siegertreppchen verpasst. Seine genaue Platzierung wird ihm erst in den nächsten Wochen gemeinsam mit dem schriftlichen Feedback mitgeteilt.