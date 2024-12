Weihnachten in der Fremde Der Countdown läuft: Warum Studenten der Hochschule Anhalt und Elektro-Azubis eine Schule in Nepal bauen

Zukünftige Architekten der Hochschule Anhalt und Elektro-Azubis werden in dieser Woche nach Nepal fliegen, um in der Stadt Sharada ein modernes Schulzentrum zu errichten. Rund 70.000 Euro stehen dafür bereit. Was sich hinter dem Projekt verbirgt.