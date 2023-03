Kinderbetreuung in Dessau-Roßlau Dekita plant Zukunft - „Bussi Bär“ wird die Ausweich-Kita für künftige Sanierungsobjekte

Krippenkinder ziehen im August von der Kühnauer Straße in die neue Kita in der Essener Straße. Dann wird „Bussi Bär“ umgebaut und saniert. Was die Dekita damit vorhat.