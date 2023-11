Weil sein Vater sich gegen das SED-Regime stellte, wurde Mike Fischer aus Dessau als Kind zwangsadoptiert. Bis heute leidet er an den Folgen. Vor Gericht hat er nun ein Urteil erstritten – und anderen Opfern damit den Weg geebnet.

Zwangsadoption in DDR: Ex-Dessauer mit historischem Sieg vor Bundesverwaltungsgericht

Mike Fischer hat vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ein wegweisendes Urteil erstritten.

Berlin/Dessau/MZ - Will Mike Fischer in seine Vergangenheit eintauchen, muss er bloß wenige Minuten zu Fuß zurücklegen. Unweit seiner Wohnung im Berliner Stadtteil Lichtenberg reckt sich die ehemalige Stasi-Zentrale zwischen den Mietshäusern empor. Hinter der matschgrauen Fassade lagern heute Kilometer an Akten aus einer Zeit des Unrechts. Auch über Mike Fischer.