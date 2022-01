Dank Zwangsausschüttung - Lotto-Spieler aus Dessau-Roßlau gewinnt über 180.000 Euro

Der Jackpot wurde am Mittwoch zwangsausgeschüttet, mit Folgen für die Quote.

Dessau/MZ - Da der Maximal-Jackpot im Lotto „6 aus 49“ am vergangenen Samstag nicht geknackt wurde, hat die Mittwochsziehung dank der vorgeschriebenen Zwangsausschüttung deutlich höhere Quoten für die Gewinnklasse 2 und anschließend auch für die Gewinnklasse 3 gebracht. Darauf hat die Lotto Toto Sachsen-Anhalt GmbH hingewiesen. Daraus ergab sich zum Beispiel für die Gewinnklasse 3 eine etwa 15-mal höhere Quote, als sie theoretisch zu erwarten ist. So sind vier Sachsen-Anhalter, die fünf Gewinnzahlen aus 49 und die Superzahl richtig getippt hatten, nun um 184.107,10 Euro reicher.

Die glücklichen Gewinner aus den Landkreisen Börde und Anhalt-Bitterfeld sowie aus Dessau-Roßlau können ihre Gewinne in jeder der 670 Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt oder in der Lottozentrale in Magdeburg anfordern. Dazu muss die Spielscheinquittung an einem Lotto-Terminal eingelesen werden.

Der vierte Glückspilz war nicht in einer Verkaufsstelle zum Lottospielen, sondern er hat seine 6-aus-49-Tipps online abgegeben. Dieser braucht sich um die Gewinnanforderung nicht zu kümmern, er wird direkt über sein Lottoglück informiert.

„Lotto sorgt in diesen stellenweise angespannten Pandemie-Zeiten für überraschende Glücksmomente“, gratulierte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert den Gewinnern per Pressemitteilung. „Ich wünsche allen Sachsen-Anhaltern, dass sie gesund und glücklich durch den Winter kommen.