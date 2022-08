Dank „Biker zeigen Herz für Kinder“ - Konto füllt sich für Spielplatz in Roßlau

Die Grundschule Waldstraße in Roßlau soll einen neuen Spielplatz bekommen. Die Aktion "Biker zeigen Herz für Kinder" legt sich dafür ins Zeug.

Rosslau/MZ - Für den neuen Spielplatz der Grundschule Waldstraße sind dank der Unterstützung von „Biker zeigen Herz für Kinder“ schon jetzt 6.500 Euro auf dem Spendenkonto. Das sagte Bernd Möhring, Vorsitzender des Fördervereins „Freunde der Grundschule Waldstraße“, der MZ. „Deshalb sind wir guter Hoffnung, dass wir zum Jahresende einen fünfstelligen Betrag zusammenhaben werden.“

Erst wenn genügend Geld auf dem Konto ist, mache die Planung Sinn, so Möhring. „Wir müssen dann ja auch gucken, wie sich die Preise entwickeln und ob wir überhaupt Baufirmen finden können“, ist er angesichts der aktuellen Preisentwicklung und Handwerkerlage besorgt. Denn die Grundschule soll wieder einen schönen Pausenplatz bekommen.

Der jetzige sieht traurig aus. Vor mehr als drei Jahren musste die alte, gern und viel genutzte Kletterburg in der Waldstraße abgebaut werden. Und so ist die Hoffnung groß, dass sich die Situation mit Hilfe der „Biker zeigen Herz für Kinder“ ändert.

Die Biker selber hatten bereits im Februar angekündigt, dass sie ihre große Benefizausfahrt in diesem Jahr am 25. September starten wollen. Im vergangenen Jahr wurde diese durch 600 Motorrad- und Mopedfahrer aus Dessau-Roßlau, der Region und weit darüber hinaus unterstützt. Außerdem planen die Biker am 22. Oktober im Dessauer Veranstaltungszentrum „Golfpark“ ihr jährliches Benefizkonzert zu Gunsten der Grundschule Waldstraße.

Zuvor aber sind die Biker in Roßlau. „Sie sammeln auf dem Schifferfest und ich hoffe, dass die Besucher für die Kinder spendabel sind“, so Möhring. Das Schifferfest findet vom 25. bis 28. August statt.