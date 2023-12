Unbekannte Täter haben an der B187 in Richtung Coswig Müll entsorgt. Das hat der Umweltschutzbeauftragte der Stadt Dessau-Roßlau bei der Polizei angezeigt.

Dachpappe, Matratzen, Autoreifen - Unbekannte entsorgen Müll an der B187 bei Rotall

Entdeckt wurde der Müll am 2. Dezember.

Roßlau/MZ. - Unbekannte Täter haben an der B187 in Richtung Coswig Müll entsorgt. Das hat der Umweltschutzbeauftragte des Amtes für öffentliche Sicherheit der Stadt Dessau-Roßlau am Dienstag bei der Polizei angezeigt.

Dieser gab an, dass die Täter auf Höhe Rotall auf einem Betonweg in Richtung Elbe Dachpappe, alte Matratzen und mehrere Autoreifen abgelegt haben. Festgestellt wurde der Müllberg am Sonnabend, 2. Dezember, gegen 9.45 Uhr.

Die Abfälle wurden durch den Stadtpflegedienst der Stadt Dessau-Roßlau beräumt. Zur Höhe des entstandenen Schadens wurden von Polizei und Stadt keine Angaben getätigt.