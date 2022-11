Corona-Zahlen gehen in Dessau-Roßlau weiter zurück - Inzidenz liegt unter 230

Nach 212 in der vorigen Woche wurden in der Zeit vom 12. bis zum 18. November in Dessau-Roßlau insgesamt 200 neue positiv getestete Fälle verzeichnet.

Dessau-Rosslau/MZ - Die Zahl der Corona-Infektionen geht in Dessau-Roßlau weiter zurück. Nach 212 in der vorigen Woche wurden in der Zeit vom 12. bis zum 18. November insgesamt 200 neue positiv getestete Fälle verzeichnet. Das hat das Gesundheitsamt mitgeteilt. Somit hat Dessau-Roßlau insgesamt 32.387 positiv getestete Fälle seit Pandemiebeginn. Der Inzidenzwert für Dessau-Roßlau lag am Freitag bei 229,9.

Im Städtischen Klinikum in Dessau-Alten wurden am Freitag 13 Patienten mit positivem Nachweis stationär betreut. Auf der Intensivstation liegen keine weiteren Patienten. In der Woche vom 11. bis 18. November sind auch keine Patienten an oder mit Covid verstorben.