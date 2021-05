Corona-Situation: 19 neue Infektionen gemeldet - Bislang keine Impfung für Amtsträger

Dessau-Roßlau - Anders als in Halle sowie in den Landkreisen Wittenberg und Stendal hat es in Dessau-Roßlau keine vorgezogenen Corona-Impfungen von Amtsträgern gegeben. Nach Auskunft der Verwaltung wurden in der Stadt bislang nur Personen über 80 und medizinisches Personal geimpft. Das entspricht der durch die bundesweite Impfordnung vorgegebenen ...

Anders als in Halle sowie in den Landkreisen Wittenberg und Stendal hat es in Dessau-Roßlau keine vorgezogenen Corona-Impfungen von Amtsträgern gegeben. Nach Auskunft der Verwaltung wurden in der Stadt bislang nur Personen über 80 und medizinisches Personal geimpft. Das entspricht der durch die bundesweite Impfordnung vorgegebenen Impfreihenfolge.

Einzige Ausnahme im Pandemiestab - Chefarzt ist bereits geimpft

Einzig ein Mitglied des städtischen Pandemiestabes wurde bereits geimpft. Dabei handle es sich um den ärztlichen Direktor des Städtischen Klinikums Dessau, Joachim Zagrodnick. „In seiner Funktion als Unfallchirurg am Klinikum behandelt er auch an Covid-19 erkrankte Patienten. Aus diesem Grund erfolgte die Impfung“, begründete die Stadt.

Der Umgang mit etwaigen Impfresten ist in Dessau-Roßlau zudem klar geregelt. Sie werden entsprechend einer Liste an Rettungsdienstmitarbeiter, Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr und Mitarbeiter des DRK verteilt.

Auf der genannten Liste würden aber auch die zehn über 80-jährigen Personen stehen, die vor kurzem aufgrund eines Fehlers bei der Terminvergabe trotz Termin im Impfzentrum keine Immunisierung erhielten (MZ berichtete). Die Panne hatte sich bei der Eröffnung des Impfzentrum ereignet.

15 Bewohner und neun Mitarbeiter in Roßlauer Pflegeheim angesteckt

Das Gesundheitsamt hat derweil am Dienstag 19 neue Infektionsfälle im Stadtgebiet gemeldet. Darunter befinden sich elf weibliche und acht männliche Personen im Alter von drei bis 85 Jahren. Die Infektionen wurden im Zuge der Kontaktnachverfolgung und durch Arztpraxen erkannt.

Ob auch die Alten- und Pflegeeinrichtung „Haus Elbe-Fläming“ und die Kita „Apfelblüte“ wieder betroffen waren, teilte die Stadt nicht mit. In dem Pflegeheim haben sich bislang 15 Bewohner und neun Mitarbeiter angesteckt. In der Kita waren es vier Kinder und vier Erzieher.

Die Gesamtzahl aller gemeldeten Corona-Infizierten in der Doppelstadt stieg am Dienstag auf 1.922 an. 1.268 gelten bereits wieder als genesen, neun mehr als am Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt liegt momentan bei 142,3.

Im Städtischen Klinikum werden derzeit 61 Corona-Patienten behandelt, von denen 14 auf Intensivstation liegen, zwölf davon müssen beatmet werden. Weitere Sterbefälle waren nicht zu beklagen. (mz)