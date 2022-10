Corona-Folgen, Energiepreisschock - Regionalladen „Landei“ in Dessau zieht die Reißleine

Der kleine Regionalladen in der Dessauer Johannisstraße gibt auf. Der Umsatz ist eingebrochen. Doch es gibt noch andere Gründe.

Dessau/MZ - Zum 31. Dezember 2022 schließt der kleine Regionalladen „Das Landei“ in der Johannisstraße seine Türen. „Wir haben alles versucht, diesen Schritt umgehen zu können. Leider ist es nicht gelungen“, teilte Geschäftsinhaberin Antje Dähne ihrer Kundschaft am Dienstag per Facebook-Post mit.