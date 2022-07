Corona-Ausbruch führt in Dessau zu einer Kita-Schließung - 85 Kinder sind betroffen

Dessau-Rosslau/MZ/SYK - Mitten in den Sommerferien hat in der Kindereinrichtung „Bremer Stadtmusikanten“ das Corona-Virus wieder zugeschlagen. Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch wegen eines hohen Infektionsaufkommens im Kindergartenbereich die Schließung von gleich vier Gruppen angeordnet.

Viele positive Schnelltests in Dessauer Kita

Wie Dekita-Mitarbeiterin Susanne Seyffert auf MZ-Nachfrage informierte, hatten sechs Mitarbeiter und etliche Kinder positive Schnelltestergebnisse. Die Gruppenschließungen gelten ab Donnerstag, 21. Juli, bis zum 29. Juli. Betroffen seien 85 Kinder. Sie können ab dem 1.August wieder in ihre Kita in der Essener Straße gehen.

Eine Notbetreuung könne im Falle einer gemäß Infektionsschutzgesetz angeordneten Gruppenschließung nicht angeboten werden. Wie Susanne Seyffert sagte, ist dies die erste Gruppen-Schließung seit Ende Januar in den Einrichtungen der Dekita.

Inzidenz für Dessau-Roßlau liegt am Mittwoch bei 520,5

In Dessau-Roßlau selbst lag der Inzidenzwert am Mittwoch laut Robert-Koch-Institut bei 520,5. Die Doppelstadt liegt damit leicht über dem Sachsen-Anhalt-Schnitt, der am Mittwoch 485,4 betrug. Aktuelle Infektionszahlen wird die Stadtverwaltung erst wieder am Freitag mitteilen.