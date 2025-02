Dessau-Rosslau/MZ. - In Dessau--Roßlau häufen sich die Fälle von Internet-Betrügereien ganz unterschiedlicher Art.

Vorigen Mittwoch, 5. Februar, hatte eine 81-jährige Frau auf ihrem Computer einen Softwarefehler angezeigt bekommen. Kurz darauf meldete sich per E-Mail eine ihr unbekannte Person, die sich als Computertechniker ausgab. Der angebliche Techniker gab an, dass er das Problem mit dem Computer lösen könne, verlangte als Bezahlung jedoch die Übermittlung von Gutscheincodes im Gesamtwert von über 1.500 Euro.

Dies tat die Geschädigte. Da der unbekannte Täter in diesem Zusammenhang auch noch an die IBAN-Nummer der Seniorin gelangte, buchte er von ihrem Konto zusätzlich knapp 4.000 Euro ab. Das hat die Frau am Freitag, 7. Februar, bei der Kontrolle ihres Kontos festgestellt. Am nächsten Tag stellte sie im Polizeirevier Dessau-Roßlau eine Betrugsanzeige.

Das tat auch eine 51-jährige Frau. Sie war vergangene Woche von einem Kaufhaus um einen Rückruf gebeten worden, da es noch Fragen zu ihrer Onlinebestellung gab. Dabei erfuhr sie, dass unter Angabe ihrer Personalien ein Kaffeeautomat bestellt wurde. Die Lieferadresse stimmte jedoch nicht mit der Wohnanschrift der Frau überein. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Personalien der Dessauerin als Rechnungsanschrift nutzen wollten, um den Automaten zu bekommen.

Gleich zwei unrechtmäßige Abbuchungen von seiner Kreditkarte musste in einem dritten Fall ein 65-jähriger Mann bei der Kontrolle seiner Kontoauszüge feststellen. Einmal wurden knapp 400 Euro und einmal ein Betrag von knapp sechs Euro auf ein Konto in Südostasien gebucht. Im Polizeirevier gab der Mann an, dass er seine Kreditkarte bereits habe sperren lassen, um weitere Abbuchungen zu verhindern