Nach 24 Jahren Pause wieder CSD Christopher Street Day findet in Dessau statt - Neben dem bunten Fest gibt es auch ernste Töne

1998 hatte es in Dessau-Roßlau den letzten Christopher Street Day gegeben. Am Samstag war es wieder soweit. Mehr als 1.000 Mitglieder der schwulen und lesbischen Community feierten in der Innenstadt ein Fest für mehr Toleranz.