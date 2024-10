Kirche St. Nicolai Coswig Charity-Konzert für Mukoviszidose-Verein aus Dessau: Auf Paul Potts folgt Tina-Turner-Tribute

Mit Tess „Dynamite“ Smith und ihrer Tina-Turner-Tributeshow kommt nach Tenor Paul Potts ein weiterer Star in die Nikolaikirche Coswig, um den Dessauer Verein Mukoviszidose Selbsthilfe zu unterstützen. Alles über das Konzert, was mit den Einnahmen geschieht und was der Verein in diesem Jahr noch vorhat.