CDU mit Vorschlag, wie Dessau-Roßlaus Verwaltung Personalnot beenden könnte

Dessau-Rosslau/MZ - Auf die dauerhafte Personalnot der Verwaltung (MZ berichtete) hat die CDU-Stadtratsfraktion mit einem eigenen Lösungsvorschlag reagiert. Die Christdemokraten wollen jungen Menschen die Möglichkeit eröffnen, direkt in der Verwaltung ein duales Studium zu absolvieren.

„In der diesjährigen Haushaltsdebatte war wiederholt festzustellen, dass der Personalmangel gerade im Bereich der Stellen besteht, die einen Abschluss als Bachelor, Master oder Ingenieur, sowie möglichst auch Berufserfahrung voraussetzen“, schreibt die Fraktion in einer Pressemitteilung. In der Verwaltung sind dauerhaft zehn Prozent aller Stellen unbesetzt.

Mit Dualen Studiengängen könne die Stadt für diese Posten selbst für Nachwuchs sorgen, so der Vorschlag. Dadurch werde die Stadtverwaltung als Arbeitgeber und Dessau-Roßlau als Bildungsstandort gestärkt.

Schon zum Wintersemester 2023 sollen junge Menschen in der Verwaltung ihr duales Studium beginnen können

Wie CDU-Fraktionschef Eiko Adamek bereits vor der Pressemitteilung am Mittwoch im Haushaltsausschuss andeutete, sollten diese Nachwuchskräfte zudem für mindestens fünf Jahre nach Ende des Studiums vertraglich an die Verwaltung gebunden werden. „Dann sind die um die 30, haben vielleicht schon eine Familie gegründet, sind in der Stadt sesshaft geworden und bleiben uns dann auch langfristig erhalten“, hat sich Adamek überlegt. Das würden Landesbehörden im Übrigen auch so machen.

Den Ansatz hat die Fraktion in eine Beschlussvorlage gegossen, mit der Stadt und Eigenbetriebe beauftragt werden sollen, zu prüfen, in welchen Bereichen Ausbildungen als duales Studium in Betracht kämen. Schon zum Wintersemester 2023, so die Vorstellung, sollen junge Menschen in der Verwaltung ihr duales Studium beginnen können. Am Mittwoch wird der Haushaltsausschuss über den Vorstoß abstimmen.