Cannabis-Club gründet sich wenige Tage nach Legalisierung in Dessau - Was sagen Polizei und Kleingärtner?

Kein Scherz: Am 1. April 20024 ist in der Bundesrepublik Deutschland das Gesetz zur Teillegalisierung von Cannabis in Kraft getreten.

Dessau-Roßlau/MZ. - Die Union hatte noch versucht, es auf den letzten Metern zu verhindern -doch vergebens. Das Gesetz zur Teillegalisierung von Cannabis ist am 1. April in Kraft getreten und erlaubt erwachsenen Privatleuten den Anbau von drei Hanfpflanzen sowie den Besitz von 50 Gramm Marihuana. Mitgeführt werden dürfen nur 25 Gramm. Ab dem 1. Juli dürfen zudem sogenannte Cannabis-Clubs Gras selbst anbauen und an ihre Mitglieder abgeben. Wie die Betroffenen in Dessau-Roßlau reagieren hat die MZ bei ihnen erfragt.