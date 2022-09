Bus verteilt kilometerlange Dieselspur in Dessau - Feuerwehr reinigt Straßen

Ein Bus hat in Dessau eine Dieselspur quer durch die Innenstadt gezogen. Weil für Motorradfahrer Sturzgefahr besteht, müssen 18 Feuerwehrleute den Stoff nun binden. Das dauert.

Eine deutlich sichtbare Ölspur zieht sich durch die Stadt, auch hier, an der UCI-Kreuzung

Dessau/MZ - Viel Arbeit kommt auf die Dessauer Feuerwehr am Freitagnachmittag zu. Ein Linienbus der DVG hat eine kilometerlange Dieselspur vom Busbahnhof am Hauptbahnhof bis in die Tempelhofer Straße gezogen.