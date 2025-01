Die Dessauerin und Bundesumweltministerin Steffi Lemke tritt für die Bündnisgrünen bei der Bundestagswahl als Direktkandidatin an.

Bündnis 90/Grüne nominieren Bundesministerin: Steffi Lemke tritt im Wahlkreis 70 an

Bundestagswahl am 23. Februar

Dessau/MZ/tst. - Die Dessauerin und Bundesumweltministerin Steffi Lemke tritt für die Bündnisgrünen bei der Bundestagswahl als Direktkandidatin an. Gewählt wurde sie am Freitagabend in Dessau mit 38 von 38 Stimmen auf einer Versammlung von Grünen aus dem Wahlkreis (WK) 70. Zu ihm gehören Dessau-Roßlau, der Landkreis Wittenberg und Teile von Anhalt-Bitterfeld.